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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 10日 星期五 11:49 BJT

穆古拉扎2-1胜拉德万斯卡进决赛

7月9日，温网女单半决赛中，赛会黑马穆古拉扎苦战三盘，以6-2 3-6 6-3击败波兰名将拉德万斯卡，职业生涯首进大满贯决赛，同时也成为首次闯入温网女单决赛的西班牙选手。穆古拉扎将在周六对阵卫冕冠军小威廉姆斯，争夺本届温网桂冠。路透
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