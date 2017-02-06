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时事要闻 | 2017年 2月 6日 星期一 08:17 BJT

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉

路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。

“我们会赢得上诉。为了美国的安全，我们会赢，”特朗普在他棕榈滩的私人渡假村向记者表示。稍早司法部提出准备上诉的通知。

特朗普周六早上在推特抨击美国地方法院法官罗巴特(James Robart)，“这个所谓法官的意见十分荒谬，基本上是剥夺了我们国家的执法，这个意见将会被推翻！”

特朗普暂时禁止难民入境的命令，也遭到罗巴特法官裁决暂停执行。司法部并未说明何时向第九巡回上诉法院提出抗告。

罗巴特法官质疑特朗普行政命令违宪。

数个美国移民人权团体周六联合发表声明，呼吁这七个穆斯林国家持有入美签证的民众，应考虑立即重新预订赴美行程，因为法官的裁定有可能遭推翻或暂停实施。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)

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