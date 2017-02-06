美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
“我们会赢得上诉。为了美国的安全，我们会赢，”特朗普在他棕榈滩的私人渡假村向记者表示。稍早司法部提出准备上诉的通知。
特朗普周六早上在推特抨击美国地方法院法官罗巴特(James Robart)，“这个所谓法官的意见十分荒谬，基本上是剥夺了我们国家的执法，这个意见将会被推翻！”
特朗普暂时禁止难民入境的命令，也遭到罗巴特法官裁决暂停执行。司法部并未说明何时向第九巡回上诉法院提出抗告。
罗巴特法官质疑特朗普行政命令违宪。
数个美国移民人权团体周六联合发表声明，呼吁这七个穆斯林国家持有入美签证的民众，应考虑立即重新预订赴美行程，因为法官的裁定有可能遭推翻或暂停实施。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)