美国共同基金风险与苹果股价齐飞

2012年3月16日，一名男子走在上海苹果店外苹果logo前。由於苹果公司今年股价飙升近48%，这成了愈来愈多共同基金经理人进退两难的问题。 REUTERS/Aly Song

* 一些共同基金苹果持仓占比过大

* 401K计划和投资者有风险

* 基金经理不愿卖出苹果股票

路透纽约3月26日电---成也苹果,败或也苹果.

由於苹果公司今年股价飙升近48%,这成了愈来愈多共同基金经理人进退两难的问题.那些在远低於当前股价买入苹果股票的基金经理,目睹这笔投资价值飙升,某些情况下占基金资产的比例超过10%.

这实际上是让一个高明的投资决定,变成持仓过度集中,减少了投资分散的好处,并加大一些共同基金的风险.

随着苹果股票一路高歌猛进,一些成长型和混合型基金,因投资苹果的时机把握良好,表现超过大市.但是正因如此,许多基金现在让投资者的资产与单一一家公司表现更加紧密相连了.

对於原本就标榜偏向投资科技领域的基金而言,这不是什麽大问题.但是许多基金也在囤积大量苹果股票,但这些基金可能是401K计划或类似养老金计划的核心资产,例如富达(Fidelity)的147亿美元蓝筹成长基金和T. Rowe Price的287亿美元成长基金.

例如富达的808亿美元Contrafund中,苹果占近9%.据给企业401K计划排序的BrightScope公司,在全国401K计划中,这是受欢迎度排名第六的基金.

若苹果股价急跌--不管当前看来多么不可能--这将迅速波及数以百万的投资者养老金账户,而这些投资者原本都认为投资基金要比投资个股更安全.

欲览基金经理持有苹果股票图表,请点击(link.reuters.com/qaq37s)

"大仓位持有一支股票会增加基金的风险,因为基金会更易受到一两支股票坏消息的冲击,不能通过分散化来缓冲这样的冲击."标准普尔旗下Capital IQ的资深基金分析师Todd Rosenbluth表示.

晨星的基金分析师Dan Culloton谈到,在共同基金业界,通常超过5%的资产比重,即被视作可能对基金产生影响的大仓位.

**大笔单一持仓**

苹果股价在2011年6月触及310美元之後,当前升至约600美元,几乎翻番,而今年的涨幅就接近48%.

作为当前全球市值最高的公司,苹果当前在标普500投资组合权重中达到4.2%.也就是说不计手续费,在一支标准普尔500指数.SPX基金每投资1美元,就会向苹果投资4.2美分.标普500投资组合是衡量多数美国共同基金表现的标杆.

主动型共同基金会超配他们认为表现将优於大市的公司,但一般配置比重不会超过5%或6%.

但晨星跟踪的基金中,46只基金的苹果持股占资产比例超过9%,这大约是苹果在标准普尔500指数权重的两倍.这还不算那些专攻科技板块或其他专门性投资.

以15亿美元的Oppenheimer Main Street Select (OMOBX.O)基金为例,该基金投资组合囊括34家公司,涵盖价值型和成长型个股.但据Morningstar资料,截至1月底,苹果占其资产比例达到10.5%,相当於指标权重的2.5倍.

这笔持仓集中的押注,是该基金今年以来大涨13.9%、或领先标普500指数2.6个百分点的原因之一.若苹果股价下跌,则该基金的跌幅就可能会高於整体市场.该基金经理拒绝对此置评.

与此同时,富达旗下聚焦于成长型股票的Contrafund持有427支个股,但截止1月底,其投资组合中的8.6%或66亿美元,都集中在苹果的股票上.这一比例甚至超过苹果在罗素1000成长指数所占7.6%的权重.许多成长型基金经理均采用该指数作为内部指标.

自2012年初以来,Contrafund增长了13.7%.富达对此亦拒绝置评.

基金经理们不太愿意抛售苹果股票的原因可以理解.降低风险敞口,可能会导致某支基金表现相对逊色.

"我们从基金经理那里听到不少有关於这个的消息.毫无疑问,他们是想卖出苹果股票并获得利润.不过,目前苹果的动能正处於上升的状态."标普资深的指数分析师Howard Silverblatt称.

这些基金经理们通常会意识到,他们正承受着额外的风险.Silverblatt表示."正所谓成也萧何,败也萧何."

**削减风险**

一些基金经理正在采取措施降低苹果在其投资组合中的比重.

"我们到了投资组合比例失去节制的阶段,为了控制风险,将削减持仓是谨慎的做法,"Monetta基金(MONTX.O)经理人Robert S. Bacarella称.

Bacarella最初在2005年初购入10,000股苹果股票,每股交易价格约为40美元.据晨星数据,2005年9月时,这批10,000股的股票价值达536,100美元,占其投资组合的0.9%.

到了2011年9月,Bacarella再次拥有10,000股苹果股票.然而这回其价值将近410万美元,占该基金比重的9.3%.今年稍早他将该股票削减5,000股.现在苹果占其资产比重的5%.

"这事关风险控制.你不会知道会发生什麽事,"他补充道,其他基金建立的可观仓位仅会加速苹果股价的下挫.

"如果每个人都认为营收增长减速,那你会怎麽做呢?"Bacarella问道."我会认为你将抛出,而这会加速其跌势."(完)

--译文审校 蔡美珍/龚芳

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