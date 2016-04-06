若当选 特朗普将切断墨西哥移民汇款以迫使墨方为边境墙付费--报导

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿4月5日 - 《华盛顿邮报》周二报导，美国共和党总统参选人特朗普会通过切断在美国的墨西哥移民向墨西哥的汇款，以迫使墨西哥为他所建议的美墨边境墙支付费用。
报导援引特朗普竞选备忘录称，特朗普承诺若当选，将对美国反恐法的其中一条规定作出修改，切断从美国向墨西哥的汇款，除非墨西哥为边境墙一次性支付50-100亿美元的费用。该备忘录长两页，日期为3月31日。
备忘录中称，特朗普还可能对签证下手，或是取消签证，或提高墨西哥人前往美国的签证费用。
“对墨西哥来说，做这个决定很容易。”备忘录称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。