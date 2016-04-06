若当选 特朗普将切断墨西哥移民汇款以迫使墨方为边境墙付费--报道

标题新闻：截至1月10日当周美国货币市场基金资产减少130.1亿美元，至2.664万亿美元-iMoneyNet
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月6日 - 《华盛顿邮报》周二报道，美国共和党总统参选人特朗普会通过切断在美国的墨西哥移民向墨西哥的汇款，以迫使墨西哥为他所建议的美墨边境墙支付费用。
报道援引特朗普竞选备忘录称，特朗普承诺若当选，将对美国反恐法的其中一条规定作出修改，切断从美国向墨西哥的汇款，除非墨西哥为边境墙一次性支付50-100亿美元的费用。该备忘录长两页，日期为3月31日。
备忘录中称，特朗普还可能对签证下手，或是取消签证，或提高墨西哥人前往美国的签证费用。
“对墨西哥来说，做这个决定很容易。”备忘录称。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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