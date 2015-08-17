美国向墨西哥打开石油出口大门恰逢套利窗口关闭之际

路透纽约8月17日 - 上周美国决定进一步放松实施已久的对大多数石油出口的禁令，恰逢将本土原油运往海外的套利窗口关闭之际，至少当前这一窗口是已经关上。

在经历了数年的页岩油大增长之后，美国石油产量正在萎缩，未来12个月或将下降最多10%，因开采商削减支出。与此同时全球石油产出继续增长，其中单是伊朗明年日产出就料将增加100万桶。

由此，包括美银美林在内的一些分析机构警告，明年美国指标原油价格可能会回到布兰特原油的上方，哪怕是短暂的。这将首次逆转自2010年以来一直维持的价差态势。

出口套利窗口的关闭，或不会阻止墨西哥把握进口美国原油的许可来换取向美国出口更多自身原油的机会。这是墨西哥多年以来一直追求的，以改善自身炼厂的运行。

高级政府官员对路透表示，美国将首度允许美国原油有限度地销往墨西哥，美国争议性的国内石油出口禁令中又一个获得松绑，创下历史里程碑。

外国对美国石油兴趣消退的信号已于今年夏天出现，因国内炼厂吸收了大量原油，以维持处于纪录最高水平的开工率，满足国内需求回升并支撑燃料出口。

根据ClipperData，经加工的凝析油出口今年夏天也下降至稀少的程度，此前在3月创下接近每日10万桶的最高纪录。

欧洲与亚洲炼厂有相当充足的供应选项，因沙特(沙乌地)阿拉伯与其他石油输出国组织(OPEC)国家的生产毫无节制，且伊朗解除多年制裁后即将增加产出--这不但使油价跌至六年半新低，也在今夏稍早令北海以及西非原油下滑至十年以来的最深贴水程度。

“全球的供需平衡失调了，”花旗集团的能源分析师Eric Lee表示，“布兰特与全球原油可能疲弱到足以令美国出口受到相当大的抑制。”

10月布兰特原油期货周五对指标美国原油溢价约为每桶6.50美元，自6月以来已增加逾一倍。但六个月后的价差仅为每桶5.50美元，交易商已经在消化价差将会收窄，而这可能压抑出口。(完)

(编译 王洋/陈宗琦；审校 张明钧/张涛)

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