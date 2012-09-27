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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 09:45 BJT

希拉里称美国将放宽对缅甸进口禁令

美国国务卿希拉里周三在纽约出席联合国大会间隙对缅甸总统吴登盛表示，美国将采取措施放宽对缅甸商品的进口禁令。这对正欲摆脱数年孤立局面的缅甸而言可谓一大福音。吴登盛表示，两国目前已建立了大使级外交关系，缅甸人民对美国放宽经济制裁感到非常高兴。

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