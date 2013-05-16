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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 16日 星期四 14:06 BJT

缅甸总统吴登盛下周将与奥巴马会面

美国白宫周三称，奥巴马将于5月20日在白宫会见缅甸总统吴登盛(Thein Sein)。缅甸已结束军政府统治，奥巴马寻求继续推动缅甸实施改革。白宫称，奥巴马期待与吴登盛探讨缅甸的民主、种族冲突、经济发展等问题，并探讨美国如何在这些方面提供帮助。路透
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