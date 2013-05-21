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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 14:14 BJT

缅甸总统吴登盛访白宫 与奥巴马会面

美国总统奥巴马周一与缅甸总统吴登盛会面，呼吁缅甸采取措施遏制针对穆斯林的暴力行为，并推进经济和政治改革。奥巴马称，吴登盛表示愿推动释放更多政治犯、将政治改革措施制度化，并承诺将解决种族冲突。吴登盛是47年来首位访问美国白宫的缅甸领导人。路透
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