美国政府有意收紧NAFTA原产地规则 汽车行业组织疾呼三思

路透华盛顿6月28日 - 汽车行业组织周三表示，收紧北美自由贸易协定(NAFTA)中的原产地规则可能带来破坏性的影响，并损及美国、墨西哥与加拿大汽车制造厂的竞争力。

这些行业组织在NAFTA重新协商前的公开听证会上的证词，与美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)惯常的说法形成鲜明对比。罗斯称这项贸易协定的原产地规则是有必要加强的领域，以免成为中国汽车零组件的“后门”。

美国汽车贸易政策委员会(American Automotive Policy Council)总裁Matt Blunt表示，NAFTA目前62.5%的原产比例要求相当合宜，正好在鼓励本地制造业投资和维持行业成本竞争力方面达到了平衡。

Blunt呼吁对原产地规则的任何修改都要“非常小心谨慎”，执行较严格规则所产生的影响也要加以讨论。美国汽车贸易政策委员会代表底特律汽车生产商通用汽车、福特汽车(Ford)(F.N)及菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)。

“这可能让我们的竞争力比不上国际同业，影响我们的出口能力，”Blunt表示。

“这可能会使我们被排除在供应链之外，从而导致成本上升，影响销售，最终波及该行业的就业。”

罗斯称，需要收紧NAFTA的原产地规则，以避免该地区以外的生产商通过免税通道进入美国市场，从而从中受益。他还指出，现在汽车有许多新的电子元件，而在1990年代初谈判该协定时根本考虑不到。

但Blunt对原产地规则是让中国从NAFTA获益的主要途径表示质疑，称中国的零部件在北美产汽车的价值中所占比例还不到6%。

他的看法得到了其他行业组织代表的支持，其中包括代表零部件制造商的汽车与设备制造商协会(MEMA)，代表底特律及在美国生产汽车的外国车企的汽车制造商联盟(AAM)，以及代表向美国市场销售汽车的国际车企组织--全球汽车制造商协会(AGA)。

MEMA监管事务主管Leigh Merino称，汽车零部件和子系统对由各类零部件供应商组成的复杂“生态系统”尤为依赖，这方面的微小改变“都能产生极大的破坏性”。

尽管如此，但行业组织表示他们并不反对研究如何改善该规则。

NAFTA听证会允许行业组织和企业对美方的谈判目标各抒己见。听证会料将在周四结束。(完)