美国法官驳回撤告要求 Nasdaq恐难摆脱Facebook上市风波

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约12月16日 - 根据周一公布的一项决定，Nasdaq OMXGroup(NDAQ.O)要求法院撤销投资人控告其搞砸Facebook(FB.O)首度公开上市(IPO)案的请求，遭到美国联邦法官驳回。
Nasdaq主张其身为自律组织(SRO)的交易所应可免受指控。投资人控告Nasdaq违反证交法，且在2012年5月18日Facebook上市首日对买卖挂单的执行掉以轻心。
法官RobertSweet在长达97页的决定中，认同Nasdaq的SRO性质确可使其免受某些指控，包括不暂停IPO的决定。
但他驳回Nasdaq试图撤回对其系统设计及测试的指控，包括据称Nasdaq明知其广告所称的“按时、正确、随时可启动”，其实并未经过必要的压力测试来确保能处理Facebook的股票买卖。
Sweet说，原告充分指出Nasdaq的揭露不足导致他们在交易失败中亏损，甚至可能导致人为压低Facebook股价。
Nasdaq发言人Joseph Christinat不愿对这项12月12日的裁示置评。
Facebook股价周一收高0.49美元至53.81美元，Nasdaq股价上涨0.17美元至38.72美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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