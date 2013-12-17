美国法官驳回撤告要求 Nasdaq恐难摆脱Facebook上市风波

路透纽约12月16日 - 根据周一公布的一项决定，Nasdaq OMXGroup(NDAQ.O)要求法院撤销投资人控告其搞砸Facebook(FB.O)首度公开上市(IPO)案的请求，遭到美国联邦法官驳回。

Nasdaq主张其身为自律组织(SRO)的交易所应可免受指控。投资人控告Nasdaq违反证交法，且在2012年5月18日Facebook上市首日对买卖挂单的执行掉以轻心。

法官RobertSweet在长达97页的决定中，认同Nasdaq的SRO性质确可使其免受某些指控，包括不暂停IPO的决定。

但他驳回Nasdaq试图撤回对其系统设计及测试的指控，包括据称Nasdaq明知其广告所称的“按时、正确、随时可启动”，其实并未经过必要的压力测试来确保能处理Facebook的股票买卖。

Sweet说，原告充分指出Nasdaq的揭露不足导致他们在交易失败中亏损，甚至可能导致人为压低Facebook股价。

Nasdaq发言人Joseph Christinat不愿对这项12月12日的裁示置评。

Facebook股价周一收高0.49美元至53.81美元，Nasdaq股价上涨0.17美元至38.72美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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