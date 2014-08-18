美国出动国民警卫队维持密苏里州弗格森秩序

路透密苏里州弗格森8月18日（记者 Ellen Wulfhorst） - 密苏里州州长Jay Nixon周一称，将向圣路易斯市郊区弗格森派出国民警卫队维持秩序，此前当局驱散了抗议警察击毙黑人青年的人群。

Nixon签署行政命令部署国民警卫队，称抗议者向警方和一名平民投掷燃烧弹并开枪。这和一些目击者的描述差别非常大。

“今夜，希望的一天，祈祷者与和平示威被有组织的暴力犯罪行为玷污。这些人很多来自其他地方和其他州，而且人数还在增加，令弗格森的居民和企业处于风险中。”Nixon在其网站上发布声明称。

弗格森实施宵禁，这是18岁的迈克尔·布朗（Michael Brown）8月9日被白人警官Darren Wilson击毙后，第二个实施宵禁的夜晚。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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