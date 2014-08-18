美国出动国民警卫队维持密苏里州弗格森秩序

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透密苏里州弗格森8月18日（记者 Ellen Wulfhorst） - 密苏里州州长Jay Nixon周一称，将向圣路易斯市郊区弗格森派出国民警卫队维持秩序，此前当局驱散了抗议警察击毙黑人青年的人群。
Nixon签署行政命令部署国民警卫队，称抗议者向警方和一名平民投掷燃烧弹并开枪。这和一些目击者的描述差别非常大。
“今夜，希望的一天，祈祷者与和平示威被有组织的暴力犯罪行为玷污。这些人很多来自其他地方和其他州，而且人数还在增加，令弗格森的居民和企业处于风险中。”Nixon在其网站上发布声明称。
弗格森实施宵禁，这是18岁的迈克尔·布朗（Michael Brown）8月9日被白人警官Darren Wilson击毙后，第二个实施宵禁的夜晚。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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