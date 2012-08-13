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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 13日 星期一 10:12 BJT

美国军舰与日本油轮在霍尔木兹海峡相撞

驻巴林的美国第五舰队称，一艘悬挂巴拿马国旗、为日本所有的油轮与美国波特号(Porter)驱逐舰周日凌晨在霍尔木兹海峡附近水域相撞。相关官员表示事故未造成人员伤亡，霍尔木兹海峡的航运交通也没有受影响。

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