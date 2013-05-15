美军无人机首次从航母弹射起飞

美国海军无人驾驶飞机周二首次从航空母舰弹射起飞，在航空史上创造新记录，也在扩大美军无人机使用上迈出重要一步。X-47B隐形无人机从位于弗吉尼亚海岸附近的布什号航空母舰起飞，在航母附近完成一系列预定飞行动作，之后飞往马里兰的一个海军航空站，计划在那里降落。路透