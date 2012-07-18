印度渔民称美国舰艇开枪射击前未发出警告

美国海军一艘补给舰在阿联酋附近海域向一艘渔船开火，美方的说法是这艘渔船不顾警告继续靠近才招致舰艇开火的，但幸存的印度渔民却驳斥了这一说法。受伤住院的渔民周二称，他们在美国舰艇开火前并没有收到任何警告，他们的渔船曾试图绕开美国舰艇避免与其接触。