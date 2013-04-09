美国及盟国计划5月在波斯湾军演

美国海军周一称，美国及盟国将于5月在波斯湾举行海军演习，演习海上扫雷和船只护卫。此举可能旨在防范来自伊朗的威胁。美国海军军官萨拉塔(Jason Salata)表示，此次演习将限于波斯湾和阿曼湾，重点是保护海上石油资产等关键基础设施。图为资料图片。路透