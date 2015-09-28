美军高官称希望美国第三舰队扩大在西太平洋的行动

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路透东京9月27日（记者 Tim Kelly） - 美军太平洋舰队司令斯威夫特（Scott Swift）称，希望美国第三舰队通过与驻日本的第七舰队更密切的合作，扩大在西太平洋的行动，以关注这个“最不稳定的”地区。

斯威夫特在近期发表的两次演讲中，就按照沿国际日界线的行政管理界限来划定第七舰队在西太平洋及第三舰队在东太平洋行动的必要性提出质疑。斯威夫特的讲话几乎没有引起媒体的关注。

美国海军官员称，在日本10月18日举行海上阅兵演习（Japan Fleet Review）时，届时代表美国海军出席的将是第三舰队司令、海军中将泰森（Nora Tyson），而非第七舰队司令。这是相关战略转变的初步迹象。

“作为这一概念形成的一部分，看到泰森中将更多出现在台前，我不会感到意外，”斯威夫特称。他在9月7日视察了位于日本横须贺市的第七舰队总部。

斯威夫特称，这方面的任何变化并不意味着舰队总部或母港会搬迁，但会允许两支舰队在“最不稳定”的地区合作。

斯威夫特办公室称，斯威夫特本人目前不在夏威夷总部，无法立即发表评论。