美波塞冬巡逻机搜寻马航客机遇挑战

路透美军波塞冬巡逻机4月1日（记者 Matt Siegel） -在浩瀚的印度洋里寻找马航MASM.KL失联的MH370航班客机的20支海空队伍中，美国海军的P-8波塞冬似乎最有可能帮助解开这个现代航空界的谜团。

但是波塞冬执行的最新搜寻任务无果而终，凸显了国际救援团队面临的艰巨挑战。该机最低飞行高度仅比水面高90米，但五个小时的搜寻仍一无所获。

“这是我首次前往印度洋，这里无疑是我见过最为原始的水域。”该机飞行员David Mims少校对路透说道。

“见不到陆地也见不到船只的情况很少碰到。这里除了水什么都没有。很不寻常。”

参与搜救的P-8波塞冬共有两架。这种飞机造价1.75亿美元，装备摄像机、红外线和雷达探测器，用于侦测隐藏在水面下的敌方潜艇。

尽管波塞冬装备精良，但搜寻工作主要还是依靠机组人员的肉眼观察。

“我这个人天性乐观。但这次确实很困难。”Michael Herman下士说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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