美国海豹突击队员出书爆料突袭拉登详情

美国官员周三表示，美国政府对一名参与突袭本·拉登行动的海豹突击队队员写书描绘此次行动的消息颇感意外。该书名为《不平静的一天：追杀本·拉登的第一手描述》，由一位笔名为Mark Owen的海豹突击队队员和Kevin Maurer共同撰写，将在下月“911”事件纪念日发布。图为资料图片。