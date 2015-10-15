美国在南海国际海域航行并非挑衅行为 亦非意外之举--美海军作战部长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月15日 - 美国海军作战部长约翰·理查森（John Richardson）周四称，美国海军船只在南海的国际海域航行并非挑衅行为，不应有人对此感到意外。
中国主张对南海大部分水域拥有主权，并称绝不允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。
美国则表示，国际法禁止任何国家将在暗礁上建设的人工岛及其周围区域视为本国领土。
“我们将在国际法允许的任何地方践行航行自由不应是令人感到意外的行为，”理查森在东京向记者表示。
“我不明白这如何能够被解读成挑衅行为。”
华盛顿的一些分析家们认为，美国已决定在中国在南沙修建的人工岛周边12海里水域内航行。
美国国防部长卡特周二称，美军可在国际法允许的任何地方航行、飞行和采取行动，南海也包括在其中。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”