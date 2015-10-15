美国在南海国际海域航行并非挑衅行为 亦非意外之举--美海军作战部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月15日 - 美国海军作战部长约翰·理查森（John Richardson）周四称，美国海军船只在南海的国际海域航行并非挑衅行为，不应有人对此感到意外。

中国主张对南海大部分水域拥有主权，并称绝不允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。

美国则表示，国际法禁止任何国家将在暗礁上建设的人工岛及其周围区域视为本国领土。

“我们将在国际法允许的任何地方践行航行自由不应是令人感到意外的行为，”理查森在东京向记者表示。

“我不明白这如何能够被解读成挑衅行为。”

华盛顿的一些分析家们认为，美国已决定在中国在南沙修建的人工岛周边12海里水域内航行。

美国国防部长卡特周二称，美军可在国际法允许的任何地方航行、飞行和采取行动，南海也包括在其中。（完）