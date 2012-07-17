美海军补给舰向渔船开火 致一死三伤

美国海军一艘舰艇周一在阿联酋附近海域向一艘驶近的渔船开火，造成一死三伤。事件原因尚不明，美国官员没有立即归咎於恐怖组织，也未表示与伊朗有关。据称，这艘小型机动艇不顾再三警告继续靠近，才迫使安全小组用机枪开火。被击船只靠近美国燃料补给舰的原因也不清楚。图为美国海军补给舰USNS Rappahannock。