版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 6月 10日 星期三 15:48 BJT

詹姆斯领衔骑士2-1成功反超

克利夫兰时间6月9日周二迎来NBA总决赛第三场，骑士主场96-91力克勇士，在七局四胜系列赛中连续第二场取得胜利，目前以总比分2-1领先对手。骑士大将詹姆斯拿下全场最高个人得分40分，外加12个篮板8次助攻。而MVP库里则表现相对低迷，虽然他带领勇士在第四节奋起反扑，仍无力回天，以5分之差输掉了本场比赛。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐