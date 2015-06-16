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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 16日 星期二 14:46 BJT

总比分3-2金州勇士拿下赛点 骑士大将詹姆斯斩获三双

奥克兰时间6月15日，金州勇士队在NBA总决赛第五场比赛中104-91胜克利夫兰骑士队，一举拿下决赛赛点。勇士队中的常规赛MVP库里在第四节爆发，一举拿下17分，他全场共得到37分。骑士大将詹姆斯表现也毫不逊色，全场拿下40分14个篮板11次助攻三双数据。虽然金州勇士总比分3-2领先，詹姆斯仍然确信自己的球队终将获胜，“原因很简单，因为我是世界上最好的球员。” 路透

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