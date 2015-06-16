总比分3-2金州勇士拿下赛点 骑士大将詹姆斯斩获三双

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
奥克兰时间6月15日，金州勇士队在NBA总决赛第五场比赛中104-91胜克利夫兰骑士队，一举拿下决赛赛点。勇士队中的常规赛MVP库里在第四节爆发，一举拿下17分，他全场共得到37分。骑士大将詹姆斯表现也毫不逊色，全场拿下40分14个篮板11次助攻三双数据。虽然金州勇士总比分3-2领先，詹姆斯仍然确信自己的球队终将获胜，“原因很简单，因为我是世界上最好的球员。” 路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透