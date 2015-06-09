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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 9日 星期二 11:02 BJT

NBA总决赛第二场 骑士总比分1-1平勇士

北京时间周一迎来NBA总决赛第二场，骑士客场95-93胜金州勇士，将七局四胜系列赛总比分扳平为1-1。虽然克利夫兰骑士队缺席了大将欧文，但是詹姆斯表现突出，全场为骑士队拿下39分16个篮板11次助攻。双方比分始终不相上下，最后87-87战平，再次将比赛拖入了加时赛。在总决赛中开场两场均拖入加时赛的情况在NBA历史上尚属首次。路透

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