NBA总决赛第四场 骑士82-103负于勇士

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
NBA总决赛第四战，坐镇主场的骑士队82-103负于金州勇士队，在七战四胜系列赛中总比分2-2与勇士队战平。骑士大将詹姆斯因在上周四的比赛中撞上场边的摄像机而头部受伤，本场表现下滑个人仅得20分。继前几场比赛中控卫德拉多维瓦脱水送医、后卫欧文、前锋勒夫负伤缺席之后，詹姆斯独木难支，骑士队几被拖入透支状态。另一方面，勇士队起用首发球员伊戈达拉替博古特出场，取得奇效，本场大比分战胜对手。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透