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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 15日 星期一 13:35 BJT

NBA总决赛第四场 骑士82-103负于勇士

NBA总决赛第四战，坐镇主场的骑士队82-103负于金州勇士队，在七战四胜系列赛中总比分2-2与勇士队战平。骑士大将詹姆斯因在上周四的比赛中撞上场边的摄像机而头部受伤，本场表现下滑个人仅得20分。继前几场比赛中控卫德拉多维瓦脱水送医、后卫欧文、前锋勒夫负伤缺席之后，詹姆斯独木难支，骑士队几被拖入透支状态。另一方面，勇士队起用首发球员伊戈达拉替博古特出场，取得奇效，本场大比分战胜对手。路透

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