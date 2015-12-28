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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 28日 星期一 18:18 BJT

老鹰轻取尼克斯

12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透

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