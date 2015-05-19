火箭抢七成功 逆转快船晋级西部决赛

5月17日周日，休斯顿火箭队在抢七赛中上演大逆袭，以113-100击败洛杉矶快船队，总比分4-3淘汰对手闯入西部决赛。火箭成为NBA历史上第9支在七战四胜系列赛中1-3落后情况下翻盘的球队。本场比赛后卫哈登拿下31分，7个篮板和8次助攻，中锋霍华德16分15个篮板。阿里扎拿下22分7个篮板，并有三分球救场为摇摇欲坠的火箭队注入定心剂。这是火箭队时隔18年后再度打入西部决赛，随后他们将与金州勇士队争夺西部冠军。路透