火箭抢七成功 逆转快船晋级西部决赛

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
5月17日周日，休斯顿火箭队在抢七赛中上演大逆袭，以113-100击败洛杉矶快船队，总比分4-3淘汰对手闯入西部决赛。火箭成为NBA历史上第9支在七战四胜系列赛中1-3落后情况下翻盘的球队。本场比赛后卫哈登拿下31分，7个篮板和8次助攻，中锋霍华德16分15个篮板。阿里扎拿下22分7个篮板，并有三分球救场为摇摇欲坠的火箭队注入定心剂。这是火箭队时隔18年后再度打入西部决赛，随后他们将与金州勇士队争夺西部冠军。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透