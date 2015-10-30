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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 30日 星期五 16:51 BJT

NBA打破传统 全明星赛球衣将加赞助商LOGO

10月29日，NBA宣布将于2016年多伦多全明星赛和2017年北卡罗来纳州夏洛特市全明星赛中，在球衣胸口左上方印上3.25英寸*1.6英寸大小的起亚汽车公司标识，投放球衣广告，并称这是起亚汽车与特纳体育频道合同的一部分，但拒绝透露相关财务条款。路透

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