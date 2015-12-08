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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 8日 星期二 19:10 BJT

奇才客场114-103力克热火

12月8日在迈阿密进行的一场NBA常规赛中，华盛顿奇才摆脱三位前场队员缺阵的不利情况，客场以114-103力克热火。当热火主帅斯波尔斯特拉被问到奇才如何破解热火曾经傲为全联盟第一坚固防守时，斯波尔斯特拉的回答是“速度、速度、速度，小个阵容打出速度。”路透

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