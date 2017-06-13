（更正）前美国NBA著名篮球运动员罗德曼将以个人身份访问朝鲜

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
(更正：英文原文有误，应为：罗德曼认为他能够“为朝鲜的体育”做点儿什么，而非”就朝鲜扣留美国公民一事”做点什么。)
路透北京6月13日 - 前美国NBA著名篮球运动员罗德曼(Dennis Rodman)周二称，他将以个人身份访问朝鲜。
罗德曼表示，他认为他能够为朝鲜的体育“做点儿什么”。他此前数次访问平壤时与朝鲜领导人金正恩进行了会面。
美国有线电视新闻网(CNN)周一报导称，预计罗德曼将在周二晚些时候抵达朝鲜，美国国务院称罗德曼此行并非官方访问。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。