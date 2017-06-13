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时事要闻 | 2017年 6月 13日 星期二 13:20 BJT

（更正）前美国NBA著名篮球运动员罗德曼将以个人身份访问朝鲜

(更正：英文原文有误，应为：罗德曼认为他能够“为朝鲜的体育”做点儿什么，而非”就朝鲜扣留美国公民一事”做点什么。)

路透北京6月13日 - 前美国NBA著名篮球运动员罗德曼(Dennis Rodman)周二称，他将以个人身份访问朝鲜。

罗德曼表示，他认为他能够为朝鲜的体育“做点儿什么”。他此前数次访问平壤时与朝鲜领导人金正恩进行了会面。

美国有线电视新闻网(CNN)周一报导称，预计罗德曼将在周二晚些时候抵达朝鲜，美国国务院称罗德曼此行并非官方访问。(完)

(编译 王琛；审校 于春红)
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