（更正）前美国NBA著名篮球运动员罗德曼将以个人身份访问朝鲜

(更正：英文原文有误，应为：罗德曼认为他能够“为朝鲜的体育”做点儿什么，而非”就朝鲜扣留美国公民一事”做点什么。)

路透北京6月13日 - 前美国NBA著名篮球运动员罗德曼(Dennis Rodman)周二称，他将以个人身份访问朝鲜。

罗德曼表示，他认为他能够为朝鲜的体育“做点儿什么”。他此前数次访问平壤时与朝鲜领导人金正恩进行了会面。