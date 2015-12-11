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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 11日 星期五 18:11 BJT

杜兰特三双 雷霆擒老鹰

12月10日上演的一场NBA常规赛中，俄克拉荷马雷霆前锋凯文·杜兰特贡献25分、12个篮板和10次助攻的三双成绩，，伊巴卡拿到23分10个篮板，威斯布鲁克得到23分、10次助攻和6个篮板，一同助球队主场以107-94击败亚特兰特老鹰。路透

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