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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 17日 星期四 17:48 BJT

杜兰特助雷霆取得六连胜

12月17日，2015-16赛季NBA一场常规赛在切萨皮克能源球馆展开角逐，雷霆前锋凯文·杜兰特贡献24分7个篮板和4次助攻，后卫威斯布鲁克和前锋伊巴卡均拿到13分。最终，雷霆主场以106-90大胜波特兰开拓者, 取得六连胜。路透

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