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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 21日 星期四 14:10 BJT

勇士逆转火箭 西部决赛首战告捷

周二迎来NBA西部决赛第一场，金州勇士主场对阵休斯顿火箭，开场火箭队反客为主，一度将比分差距拉开至16分。第二节勇士队换上替补利文斯顿展开反扑并迅速实现反超。后半场勇士队保持优势，最终以110-106取得最后胜利，在七战四胜系列赛中1-0暂时领先。火箭后卫哈登拿下28分11个篮板9次助攻收获准三双，勇士队中库里收获34分6个篮板5次助攻。路透

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