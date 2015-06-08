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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 8日 星期一 14:49 BJT

NBA总决赛第一场 勇士胜骑士1-0领先

上周四2015赛季NBA总决赛第一场，由本赛季MVP库里带领的金州勇士队主场迎战克利夫兰骑士队，双方苦战四节，以98平的成绩将比赛拖入加时赛。勇士队最终以108-100力克骑士，在七战四胜系列赛中以1-0暂时领先对手。骑士大将欧文在对抗中不幸左膝负伤，这对本已落后的骑士队无疑是雪上加霜。路透

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