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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 26日 星期二 11:52 BJT

西部决赛勇士3-0 领跑火箭

NBA季后赛西部决赛周六上演第三场，金州勇士队客场115-80大胜火箭，在七战四胜系列赛中总比分3-0领跑，距离西部冠军和晋级总决赛仅有一步之遥。勇士队中的常规赛MVP库里19投12中，斩获40分另有7次助攻，表现神勇。火箭队哈登16投仅3中拿下17分。更让火箭队尴尬的是，本场比赛客队净胜35分，成为NBA历史上分区决赛中主场净输分第二的比赛。路透

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