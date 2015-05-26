西部决赛勇士3-0 领跑火箭

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
NBA季后赛西部决赛周六上演第三场，金州勇士队客场115-80大胜火箭，在七战四胜系列赛中总比分3-0领跑，距离西部冠军和晋级总决赛仅有一步之遥。勇士队中的常规赛MVP库里19投12中，斩获40分另有7次助攻，表现神勇。火箭队哈登16投仅3中拿下17分。更让火箭队尴尬的是，本场比赛客队净胜35分，成为NBA历史上分区决赛中主场净输分第二的比赛。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透