谷歌自动驾驶样车获得上路许可

内华达州机动车辆管理局发布的照片显示一辆谷歌自动驾驶汽车停在拉斯维加斯的街边。 REUTERS/Handout

路透5月7日电(记者 Mary Slosson)---谷歌研发的自动驾驶汽车将很快在美国内华达州上路。周一，内华达州机动车辆管理局(DMV)批准了美国首个自动驾驶车辆许可证。

内华达DMV在声明中表示，有关官员此前曾在高速公路、卡森城(Carson City)街区和拉斯维加斯大道(Las Vegas Strip)检验过这款汽车。

内华达立法机关去年允许自动驾驶车辆上路，这也是美国首个类似法律。该法律今年3月1日正式生效。

根据谷歌的说法，这款自动驾驶汽车依靠摄像机、雷达传感器、激光以及收集于常规汽车数据库信息进行导航。

DMV向装备了谷歌无人驾驶技术的一辆丰田普锐斯改装车颁发了上路许可。

该技术由斯坦福大学教授、谷歌副总裁塞巴斯蒂安·特伦(Sebastian Thrun)研发。

内华达DMV主管Bruce Breslow在声明中表示，自动驾驶汽车是“未来的汽车”。该机构表示，该州还计划最终对公众拥有的自动驾驶汽车颁发执照。

包括加州在内的其他各州也在考虑制定有关管理自动驾驶车辆的法律。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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