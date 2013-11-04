新借款工具将缓解美国举债上限争议

图为面值百元的美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透华盛顿11月1日 -当上个月政治僵局导致美国濒临违约边缘时，奥巴马政府曾忧心忡忡指出，政府每个周四都不得不大规模举债。

这种债务策略使融资成本保持在低位，但当议员们辩论是否提高举债上限时，这种策略很容易受到突然丧失债权人信任的影响。

下周美国财政部将公布一项新融资工具的计划，有望最终缓和未来的财政之争。

美国政界人士大多知晓，不提高举债上限可能在短短数天或数周内就引发违约。他们不那么清楚的是，财政部必须要在每周的例行标售上筹集到1,000亿美元来偿还短债，一旦债权人到时候畏缩，联邦政府可能立即破产。

“我们全部的现金结余可能会突然耗尽，”财长雅各布· 卢10月10日对议员们表示。

新的借款工具是降低美国政府对短期债务依赖的举措之一。为填补不断膨胀的预算赤字，美国的短期债务在过去10年的大部分时间里都在急剧增长。

在新方案下，美国财政部拟在1月开始的例行标债中启动两年期浮息债券标售。

这种两年券的收益率将随三个月期国库券的利率上下浮动，官员们称，最初的标售将取代到期时间一年以下的债券发行，而不是较长期固息债券。

这意味着，这种被称作浮动利率债券(FRN)的新债，或许不会增加美国纳税人未来利息支出增加的风险。

Wrightson ICAP驻纽约分析师Lou Crandall表示，最终FRN还可能让举债上限之争不再那么让人苦恼。

“随着时间推移，FRN计划实际上可能降低了每周四要为再融资进行的发债规模，”Crandall说。

不过，考虑到财政部对短期融资的依赖程度，这个过程可能需要较长时间。

尽管财政部自2009年以来已经延长债务的平均期限，但联邦债务中仍有约四分之一将在不到一年时间内到期，是20年前的两倍。

财政部周三将公布2014年第一季的FRN标售规模。官员们4月时对银行和投资者表示，政府初步考虑每月只标售100亿至150亿美元FRN，占总发行量的很小一部分。

这意味着，明年2、3月间发生下次债务上限之争时，还是会每周例行标售大量短债。

**投资者兴趣**

新的债务方案将有助于缓解一个矛盾--即政府想要取得长期贷款，而投资者对短期债务的兴趣猛增。

全球监管者正要求各家银行持有更多低风险资产，以便变现或在其他金融交易中用作担保品。这些新规旨在增强银行业系统的稳定性。虽然尚未充分实施，但这些规定今年已经将短期美债收益率压至非常低的水平。

MRV Associates的主管Mayra RodriguezValladares称，两年期浮动利率债票据(FRN)也许将满足企业的流动性和担保品新标准，这可能增强其吸引力。

该FRN是1997年发行通胀挂钩证券以来的首个新公债品种，将意味着债券投资者不必频繁补充投资组合。外国央行、企业和货币市场经理人料将购入该款新证券。

“全球投资者都会有兴趣买入它，”RodriguezValladares称。他的公司为银行和监管者在实施新规方面提供咨询服务。

但是，部分潜在买家表示怀疑。

DoubleLine Capital的GregoryWhiteley认为，从两年期FRN这里得到的不会比三个月期国库券更多。如果投资者希望押注利率在未来两年上升，即很多分析师当前预期那样，购买三个月期国库券所获的收益也差不多。他在DoubleLine Capital管理530亿美元的政府债券投资组合。

就管理成本而言，他说，债务管理的电脑化意味着，每几个月把国库券展期其实花不了投资者和财政部太多成本。

Whiteley也不认为减少短券发行可让财政部获益多少，他说，即便是上个月国会财政辩论最激烈时，标债也没有真会遭遇失败的风险。

美国公债仍是世界上最值得信赖的投资标的，也是全球金融体系的基本持仓。怀疑者称，信用记录不全的穷国才更可能会担心标债不顺利。

不过，新方案配合了财政部更长期举债的计划，给了债务管理人在安排公债标售日程上的更多弹性。

那些证券“赋予了财政部新的工具，来得以支持延长我国债务平均剩余期限的持续目标，”财政部助理部长MattRutherford告诉路透。

这也降低了未来每周四就得担惊受怕一次的风险。(完)

(编译 李爽/朱晓军/张若琪 审校 隋芬)

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