努钦就任美国财长 负责税改及放松金融监管等事务（更新版）

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路透华盛顿2月13日 - 美国总统特朗普周一为前高盛银行家、好莱坞大亨努钦(Steven Mnuchin)举行就任财长的宣誓仪式，让他来负责税改、放松金融监管及经济外交事务等。

美国参议院以53票对47票的结果批准了努钦出任财长的提名，除了一位民主党人士以外，其他民主党参议员以努钦在2007-2009年楼市崩溃后担任OneWest Bank负责人时对数以千计止赎案例的处理方式为由，均投下反对票。

特朗普在白宫的宣誓就职仪式上称，努钦会是一位为美国公民而奋斗的“伟大战士”。

“他将为中产阶层减税和开放贷款并创造数百万新就业岗位的金融改革而奋斗，他会坚决扞卫美国的税收和你们的金融安全，”特朗普称。“他还会保护我们的制造业岗位免受骗偷劫掠我们之人的伤害。”

国会议员、游说团体和企业组织都在等待努钦上任后如何填补政策空白，如税改以及处理与中国、墨西哥和其他贸易伙伴之间的经济合作关系，这些国家对特朗普的“美国优先”贸易战略感到忧虑。

现年54岁的努钦在宣誓就职时，没有透露其计划的详情。

“我将致力于用这个职位的全部权力,来创造更多的就业岗位，打击恐怖活动和资助恐怖主义的行为，并使美国再度伟大，”努钦说。

特朗普已承诺削弱多德-弗兰克法案对金融业的严格监管，对中国和墨西哥实施更加严厉的贸易政策以降低美国贸易逆差，并下调企业税。

**很快面临挑战**

努钦上任后就将面临3月15日美国政府债务上限到期的挑战，这将引发新一轮的违约风险；此外还有3月17日举行的20国集团(G20)财长会议，他将面临有关特朗普增加贸易保护的严厉提问。

美国财政部将在4月发布半年度汇率政策报告，届时努钦将不得不决定是否宣布中国为汇率操纵国。

“特朗普政府是否会脱离全球货币合作，是否会改变汇率政策，或者改变对多边机构或全球监管政策的态度，是一个真正悬而未决的问题，”现就职于彼得森国际经济研究所的Edwin Truman说。Truman曾在财政部和美国联邦储备委员会(美联储/FED)任职。

努钦的最大工作是负责国会税收改革计划。该计划寻求下调企业税税率，并颁布新的边境税调整制度，旨在刺激美国出口。

努钦需要迅速组建一个核心管理团队来应对这些挑战。(完)