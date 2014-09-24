综述：美国8月新屋销售创六年高位 但前景充满挑战

路透华盛顿9月24日 - 美国8月新屋销售激增至逾六年来最高，表明房市复苏仍在轨道上。

然失业相对偏高及薪资成长迟滞，导致首次购屋者只能望屋兴叹，许多青年人也裹足不前，房市复苏可能仍是缓步推进。

“在有好有坏的前景中，这是受欢迎的消息，”Mesirow Financial驻芝加哥首席分析师Diane Swonk表示。“房市要从泡沫破灭中复苏仍是长路漫漫。”

美国商务部周三公布，8月新屋销售跳增18.0%至年率50.4万户，为连续第二个月成长，来到2008年5月以来最高。

虽然新屋销售仅占市场约9%的份额，但在上月成屋销售意外下滑之后，新屋销售此次激增有助于消除楼市疲弱的疑虑。

“我们预计这样的好表现在下月可能会被逆转一些，但我们仍相信楼市基本面依然良好。”纽约道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine说。

数据公布之后，美国金融市场变化不大。但住宅建商KB Home (KBH.N)公布财报不如分析师预期之后地产类股下滑。

KB Home股价下跌5.7%，Pulte Group (PHM.N)跌0.6%，Toll Brothers (TOL.N)跌0.9%。不过，整体房屋市场指数.HGX在午盘中段小幅向上，尾随大盘走势。

浏览图表：新屋销售link.reuters.com/zex62w

楼市数据一览link.reuters.com/ter34t

**大环境充满挑战**

全美不动产协会(NAR)周一称，美国8月成屋销售在四个月来首见下降，因为一向支撑市场的投资客纷纷离场。

分析师希望投资型买家的退场将给首次购屋者空间，但也担心仍然高企的失业率和薪资成长疲软将继续压抑房屋销售。

在二手房市场中，首次置业者占比在29%左右，远低于分析师和房地产经纪机构认为理想的40-45%水准。

“对于那些买家来说，形势仍具有挑战性，”康乃狄格州RBS分析师Guy Berger表示。“有理由预期形势将逐步缓慢改善。”

美国抵押贷款银行协会(MBA)在另一份报告中称，随着抵押贷款利率上升，上周购房贷款申请下降。新的贷款申请远低于去年初时的高位。

由于平均时薪在过去一年仅上升2.1%，所以许多美国人都选择租赁，部分刚走出大学校门的学生都搬回家或者与朋友同住，令房屋销售承压。

据上周政府公布的数据，去年组建了49.2万个家庭，远低于分析师认为符合市场稳健的100万水准。

尽管8月销售上升，但市场上的新房库存触及四年高点，让买家有更多选择。

以8月的销售速度计算，需要4.8个月的时间来消化市场上的住房供应，低于7月的5.6个月。通常认为供应可以满足六个月的销售是供需达到良好平衡的状态。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/李爽 审校 张明钧)

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