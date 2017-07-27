综述：美国6月新屋销售上升 但之前数据下修暗示疲态已显

路透华盛顿7月26日 - 美国6月新建独栋房屋销售增加，西部购房数量急升至近10年高位，但之前三个月销售年率下修，显示房屋市场的成长动能难以增强。

第二季新屋销售较今年前三个月放缓。待售房产奇缺正在冲击楼市，令房价居高不下，首次购房者采取观望态度。

“如果经济即将加速，需要楼市呈现强势，”Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说。“房屋市场在2017年多数时间徘徊不前，这种情况能否很快改变还不清楚。”

商务部周三公布，6月新屋销售增长0.8%，经季节调整后年率为61万户。3月、4月和5月的销售年率均下修。

西部地区新的独栋房屋销售劲增12.5%至2007年7月以来最高。中西部地区跳升10.0%，但南部地区减少6.1%。东北部地区则持平。

新屋销售较上年同期成长9.1%，仍不到2005年房市泡沫高峰时水平的一半。新屋销售在所有房屋销售中约占10%。

第二季销售放缓表明，房市可能拖累第二季国内生产总值(GDP)。第一季经济环比年率为成长1.4%中，房市贡献了近0.5个百分点。

亚特兰大联邦储备银行预测第二季GDP成长2.5%。政府将在周五公布其第二季GDP初值。

**供应受限**

房地产降温反映供应受到限制，而非需求受限，因强劲的就业市场接近充分就业。由于伐木成本上升，以及劳动力和土地短缺，开发商难以跟上需求。

房屋开工率为122万套。地产经纪人称，达到历史均值150万套才能解决房地产供应短缺的状况。

6月出售的新房中70%是期房(预售屋)，凸显供需的不平衡。

“这没有反映出新房未完工，几个月内还不能入住的情况，这种情况意味着要搬家的屋主不会急着出售手头的成屋，”Zillow首席分析师Svenja Gudell称。

周一的一份数据显示，6月二手房销量下降1.8%。

PHLX房屋类股受新屋销售报告影响下跌。全美最大建商霍顿(D.R. Horton)(DHI.N)收低1.9%，Lennar Corp (LEN.N)收跌0.8%。Pultegroup (PHM.N)收低1.0%。

由于7月房屋建商信心跌至八个月低点，房屋供应不太可能改善。

周三另一份由美国抵押贷款银行协会(MBA)公布的报告显示，上周购屋贷款申请活动较前一周下跌2%，降至5月以来最低。

6月市场新屋库存增加1.1%至272,000户，为2009年6月以来最高。但新住房库存还不到房市景气高峰时期的一半。经济分析师表示，建商一直着重于兴建豪宅。

以6月的销售速度，消化市场上的房屋供给需5.4个月，略高于5月时的5.3个月。六个月供给被视为供需健康平衡。

美国抵押贷款互动图：tmsnrt.rs/1SQgDJa

美国房屋销售互动图：tmsnrt.rs/1SX25aY

美国房屋开工和建筑许可：tmsnrt.rs/2udOcAM

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