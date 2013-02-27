美国12月房价创逾六年最大涨幅 1月新屋销售亦大增

《特写》探访中国雄安新区：喧嚣渐退后的期待
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
* 美国12月标普/Case-Shiller房价指数较上年同期跳升6.8%
* 2月消费者信心指数反弹,从58.4升至69.6
* 美国商务部称,1月新屋销售增长15.6%
路透纽约2月26日 - 周二出炉的数据显示,美国2012年底的房屋价格创下逾六年来最大按年涨幅,1月新屋销售亦大增.这些最新迹象表明,长期以来备受压抑的楼市正在复元.
与此同时,2月美国消费者变得更加乐观,即便薪资税上调且规模约为850亿美元的政府减支行动将于3月1日生效.
"数据都相当不错.信心指数明显上升且新屋销售大增--这些数据没什么可挑剔的."4Cast分析师David Sloan指出.
标准普尔/Case Shiller 20个大都会房价指数12月较上年同期跳升6.8%,为2006年7月以来最大升幅.
另外,美国商务部公布,1月新屋销售较前月猛增15.6%至四年半高点,并创下近20年来最大百分比升幅.
房价自去年2月开始一直上涨,帮助楼市去年自2005年以来首次为经济增长做出贡献.利率处于历史低位同样鼓励买家,美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克对央行政策的强烈辩护,表明利率不会很快上升.
"毫无疑问,已公布的所有楼市数据的确说明该市场正继续改善,"Chase Private Client首席分析师Anthony Chan说.
"目前可谓尽善尽美.抵押贷款利率处于低位且将维持一段时间,房价也在上升.考虑到这两点,可以预期(楼市)进一步明显改善."
强于预期的楼市数据公布后,美国主要股指周二上扬,公债收益率(殖利率)上行.
欲浏览美国房价相关图表,请点选:(link.reuters.com/rem34t)
欲浏览美国新屋销售图表,请点选:(link.reuters.com/qer34t)
欲浏览美国消费者信心图表,请点选:(link.reuters.com/pum34t)
**消费者信心增强**
楼市状况改善,帮助全球最大家居修缮用品连锁商--美国家得宝(Home Depot)(HD.N)第四季获利上升.
一些分析师预计,房价上涨以及近期股市走高,将钝化消费者税收增加的影响,这应有助于2013年下半年支出改善.
梅西百货(M.N)周二称,预计今年同店营收将增长3.5%左右.
2月消费者的情绪必然变得更加振奋.美国经济谘商会称,2月美国消费者信心指数增幅高于预期,因为美国人摆脱了对税率上调的忧虑.
**美联储的支持**
如果美国不能就推迟预算削减达成共识,政府减支约850亿美元就将于本周五生效.一些人担忧,这可能会大幅拖累经济成长且挫伤支出.
此外,楼市还远远谈不上完全复苏.约有20%抵押贷款案的房屋市值低于抵押贷款余额,而房屋止赎率仍处于高位.
"虽然楼市不会成为今年经济成长的重要推动力,但我们仍走在长长的复苏之路上,"美银美林资深美国分析师Michael Hanson表示,"但消费者将需要看到持续性的增长."
然而,美联储通过每月购买抵押贷款支持证券及其他资产,直至就业市场改善,以此来保持利率在低位的努力看似会继续下去.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 龚芳)
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