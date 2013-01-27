美国2012年新屋销售升至三年高位 显示楼市走过拐点

BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
* 12月独栋住宅新屋销售下降7.3%
* 房价中值升至248,900美元,同比上涨13.9%
* 未来增长指数为2011年4月以来最高-ECRI
路透华盛顿1月25日 - 美国独栋住宅新屋销售去年升至2009年以来最高,显示美国楼市走过拐点.
商务部周五公布,2012年美国销售了367,000户新独栋房屋,较前一年增长19.9%.
商务部表示,11月销售触及近三年高位,随后12月小幅回落.
过去一年楼市一直是经济中的强劲点,周五的数据令人愈发预期,楼市将帮助抵消今年实施加税对经济的损害.
"整体来说,趋势是将建造更多住宅,"美银美林分析师Michelle Meyer称.
在消费者支出的提振下,美国经济在2012年末显示势头增强.美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标升至2011年4月以来最高水平.
不过下周将公布的政府报告料将显示,第四季经济增长放缓,因企业清理库存,且贸易逆差扩大.
该数据对金融市场似乎影响不大.美国股市上涨,受助于宝洁和霍尼韦尔(Honeywell)的强劲财报,标准普尔500指数料创逾八年来最长上涨周期.
经济学家认为,去年是七年来楼市首次对经济增长做出正面贡献.不过贡献可能相当温和,因楼市在经济总量中的比重较2007-2009年衰退前大幅缩减.
2012年销售仍仅为楼市崩溃前2005年纪录的约三分之一.
12月销售经季节调整下降7.3%,合年率369,000户.这低于分析师预期的385,000户.
不过商务部将11月销售年率上修22,000户,至398,000户,当月销售速度为2010年4月以来最快.
令数据更显乐观的是,12月未经季节调整的新屋售价中值从11月的245,600美元升至248,900美元.
"我认为这项楼市数据相对乐观,"Commonwealth Foreign Exchange分析师分Omer Esiner称.
政府追踪的四个主要地区中,12月有三个地区销售降温,仅中西部增长.
"这将证实为一个暂时波动,美国楼市继续逐渐复苏,"CIBC World Markets分析师Andrew Grantham称.(完)
(编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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