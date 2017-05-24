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时事要闻 | 2017年 5月 24日 星期三 10:17 BJT

美国新泽西纽瓦克机场因飞机引擎失火事故暂时关闭

路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。

该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。

当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完)

(编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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