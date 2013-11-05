美国新泽西州一购物中心发生枪击（更新版）

（新增当地官员说法）

路透11月4日 - 美国有线电视新闻网(CNN)报导称，据报美国新泽西州一家购物中心周一晚间即将结束营业时发生枪击，目击者称在几秒钟内听到数声枪响。

CNN引述目击者的话称，警方正在作出反应。从Paramus的Garden StatePlaza购物中心传回的画面显示，有大量警员部署在购物中心外面。

Paramus警方没有立即证实该报导。

另据新泽西州帕拉默斯(Paramus)卑尔根镇官员JeanneBaratta称，一位持枪者在当地购物中心开枪，购物中心的人群已被疏散。

Baratta称，在听到Westfield Garden State PlazaMall购物中心的枪声后，有购物者在当地时间大约晚上9点后报警。

“有人听到多声枪声。我们认为只有一名持枪者...购物中心的人群在疏散，”Baratta说。该官员称特警队员和执法人员已赶到事发现场。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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