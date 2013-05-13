新奥尔良母亲节枪击案致19人受伤

美国警方称，新奥尔良周日举行母亲节游行活动时发生枪击事件，造成包括两名儿童在内的19人受伤。新奥尔良警方发言人表示，枪击发生在当地时间下午1点45分，很多受害者是被跳飞的子弹擦伤的。受伤的两名儿童也仅被擦伤，目前情况良好。路透