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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 13日 星期一 14:24 BJT

新奥尔良母亲节枪击案致19人受伤

美国警方称，新奥尔良周日举行母亲节游行活动时发生枪击事件，造成包括两名儿童在内的19人受伤。新奥尔良警方发言人表示，枪击发生在当地时间下午1点45分，很多受害者是被跳飞的子弹擦伤的。受伤的两名儿童也仅被擦伤，目前情况良好。路透
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