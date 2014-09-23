焦点：美国财政部出台新规 打击“税负倒置”的避税行为

路透华盛顿9月22日 - 美国奥巴马政府周一针对企业避税之道采取数项行动，以便遏制企业在海外重新注册以逃避美国高税收的“税负倒置”行为。

财政部宣布新的规定立即生效。新规将降低税负倒置企业所能得到的税负优惠，同时让实现税负倒置的难度升高，获得的回报也可能减少。

由于新规生效的日期是在周一，可能给一部分企业带来问题，这些企业已经同意进行“税负倒置”操作，但还没有完成。

快餐连锁店汉堡王(Burger King Worldwide)BKW.N正在进行这样的操作，根据协议该公司将收购加拿大咖啡和甜甜圈生产商Tim HortonsTHI.TO。一位发言人表示公司拒绝置评。

在被问及对未完成交易的影响时，一位财政部高官在电话会议中对记者表示，“如果交易在今天已经敲定完成，那就不受新规影响；如果是在明天或以后完成，那就得遵守新规。”

美国总统奥巴马称，这些措施会抑制企业进行这类交易的意愿，他曾强烈批评进行税负倒置的公司。有些人将税负倒置交易视为对美国企业收入税基的威胁。

“我们最近注意到一些大公司宣布了利用这一漏洞的计划，此举会损害那些负责任的公司，让中产阶级来买单。我很高兴财政部长杰克卢正在研究新举措来扭转这一趋势，”奥巴马在声明中称。

在新规发布前，数月来国会对该问题日益关切，民主党人呼吁立即进行立法，而共和党人则希望推迟到税法全面大修时再解决该问题。

进行税负倒置的企业表示，他们不过是想要减少税费开支，这也是投资者的愿望。

根据路透资料，自从1980年代初以来，大约有50件这类交易，但半数是在2008-2009年信贷危机以来完成。

过去一年来税负倒置的交易激增，汉堡王和医疗科技集团美敦力(Medtronic)(MDT.N)等大型企业从事这类交易。在税负倒置交易中，通常是一家美国企业收购一家规模较小的国外同业，将税籍变更至税赋较低的地点，即使其主要业务仍在美国。

美国财政部长杰克卢在声明稿中表示：“在实施后，能够有意义地降低税负倒置的经济效益，以及可能的话，可以全然阻止税负倒置，从这两方面来看，这些首批有针对性的举措对压制用来逃避美国赋税的旁门左道有重大进展。”

财政部表示，其所采取的举措包括阻止税负倒置企业更容易动用海外获利；防止税负倒置企业可以免税的方式取得海外部门的获利；以及加强限制税负倒置企业前美国业主的所有权。

一些企业原本担心新规定可能会溯及既往，但结果并没有。

Potomac Research集团首席政治策略师Greg Valliere表示，政府“或许会成功吓阻进一步的交易，但却不若预期严格，尤其是并未溯及既往。”(完)

(编译 郑茵/朱晓军/戴素萍 审校 龚芳)

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