美联储新一轮刺激举措对经济帮助不大-里奇蒙联储总裁

路透华盛顿10月12日电---里奇蒙联储总裁拉克尔周五称,美国联邦储备委员会(美联储, FED)新一轮货币激励政策不大可能在不产生通胀破坏性上升的情况下,对经济增长产生很大帮助.

拉克尔还表示,他反对联储的未来利率指导.决策者预计将维持极低水平的利率直至2015年中.

"这样的措辞可能被误解为,美联储在暗示其维持2%通胀率目标的决心减弱,"拉克尔表示,"我将反对采取这样的立场,我相信我的同僚也不希望看到这样的理解."

美联储9月推出开放性债券购买计划,每月计划购买400亿美元抵押贷款支持债券.

拉克尔称,他预期经济增长将在明年加速,但没有给出明确的预测值.

美国9月失业率急降至7.8%,拉克尔称,就业市场持续恢复应会提振消费者信心,并且支持家庭支出.

根据汤森路透和密歇根大学周五公布的一份调查,美国10月消费者信心指数升至五年高位.

为应对2007-2009年的金融危机和严重的经济衰退,美联储把官方利率降至接近零水准,而且将资产负债表的规模扩大逾两倍,达到接近3万亿(兆)美元的创纪录规模.

拉克尔重申反对美联储抵押贷款支持债券购买计划.他认为该计划对经济的某个领域有所偏重,且有干涉财政政策之嫌.

他说,他相信明年欧洲金融紧张局面将缓解.数月来,欧洲危机阴云一直笼罩着美国经济.

当被问及近来美国的金融改革举措是否使该国银行业系统更加安全时,拉克尔称,新的立法未能创造出一种环境,使大型银行可被允许破产而非受到政府帮助.

他说,"我认为,多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)并没有为监管金融业提供一个稳定且可持续的框架."(完)

--编译 王丽鑫/兰秀娟;审校 程琳/徐文焰

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