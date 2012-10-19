版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 19日 星期五 11:03 BJT

美国《新闻周刊》将告别纸质版 全面转向数字化

在走过79年的纸质出版之路後，世界知名杂志品牌美国《新闻周刊》(Newsweek)将全面转向数字化。该杂志总编布朗(Tina Brown)称对停止发行纸质版的决定已经探讨了很长时间。《新闻周刊》纸质版最後一期将於12月31日推出。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐