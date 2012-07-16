NFA常派应届生作审计 百利金融欺诈行为隐匿20年

* 欺诈行为20年,令人质疑NFA监管失职

* 消息称NFA审计人员通常是大学应届毕业生

* NFA官员称,协会揭露了百利金融欺诈案

* 前NFA审计员称无法完全阻止不诚信的行为

路透华盛顿/芝加哥7月13日电---知情人士称,全美期货协会(NFA)常派应届大学毕业生去审计复杂金融公司的帐目.期货经纪公司美国百利金融集团(PFGBest)近20年的欺诈行为一直未被该协会发现.

百利金融及其创始人Russell Wasendorf Sr.的惊人内幕曝光,让NFA这个金融市场圈外并不知名的行业监管机构站到聚光灯下.

这家监管机构上层几乎从未变动,手下是一群缺乏实战经验的年轻审计人员.监督对象大多是较小的独立期货经纪公司.

百利金融一名前雇员称:"他们来审计的时候,经验都不够."

NFA发言人拒绝就其审计人员的年龄或经验置评.

NFA非执行主席Chris Hehmeyer在周五接受路透访问时为该组织进行辩护,称NFA坚持要求Wasendorf签署一份核查银行帐户的授权书,终止了欺诈案的进一步发展.

"正是他们揭露了整件欺诈案."Hehmeyer提到NFA的审计员时称,"如果他们没有抓住他(Wasendorf)的把柄,损失可能还要大得多."

NFA主管Dan Roth表示,审计员在大约两周前刚刚开始对百利金融集团展开新的审查.当被问及对NFA对百利金融集团的核查工作是否满意时,他以调查仍在进行为由拒绝置评.

自百利金融集团於1992年成立以来,NFA一直是该经纪商的主要监管机构,负责其每年的审计工作,以确保客户资金得到充分的保护.

Wasendorf在其签署的一份声明中承认,他在20年中欺瞒了监管机构.美国联邦调查局(FBI)周五将他逮捕,并指控其通过租借的邮箱、Photoshop软件和喷墨打印机窃取了超过1亿美元客户资金.

商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,NFA监管着64家期货经纪公司,客户资金共计74亿美元.消息人士称,NFA截至2011年的雇员人量仅有约300人.

Wasendorf周一曾企图自杀,并在详细的悔过书中承认20年来一直伪造银行文件.

他在企图自杀的前一天允许NFA检查其银行帐户.

**审计工作照表操课**

这并不是头一回有在NFA监管下的券商高管被指控有大规模欺诈行为.

上个月期货券商Sentinel Management Group执行长和前任首席交易商被指控涉嫌在2007年公司破产之前向客户骗取逾5亿美元.

这是迄今期货券商破产导致客户损失金额最大的一宗案例,最近才被明富环球去年10月破产的影响盖过,该公司客户资金缺口达16亿美元.

证交所有责任监管大多数大型券商.CME Group(CME.O)是明富环球的主要监管机构,也因监管质量问题正在接受审查.

前NFA雇员和受NFA监管的券商等消息人士表示,NFA亦经常派缺乏经验的审计人员对券商进行现场审计.

"资浅和资深审计人员之间存在差距,"华盛顿私人律师Mark Ruddy表示,"资浅审计人员刚刚毕业,他们往往照表操课."Mark Ruddy在1990年代中曾任职于NFA.

NFA规模较小的纽约办公室主要负责监管东北地区的金融中心,而其芝加哥总部的其余审计人员则负责监管全国其他地区.

Wasendorf儿子Russell Wasendorf Jr.的一名律师指责监管机构没有做好本职工作.Russell Wasendorf Jr.为百利金融集团总裁.

尚不清楚NFA审计人员普遍缺乏经验是否是未能尽早抓获Wasendorf Sr 长达20年欺诈行为的一个原因.

据Cedar Rapids联邦法院周五公布的FBI控诉,Wasendorf Sr.利用他2006年所开的邮箱拦截银行对帐单,并在对帐单递送至其自己公司和监管者前,予以窜改.

一名期货经纪商高管称,查帐者为何从不直接与银行核查对帐单,引发对NFA监管力度的质疑.

另一个应当引起警觉的是,百利金融聘用芝加哥郊区一家非常小的公司来担任审计.

以往由NFA监管的仲介经纪商John Lothian指出,NFA查帐员不谙世故当然可能是这宗骗局何以没能更快被察觉的原因.

"但我要谴责该机构的最高层级."Lothian称."管理高层应有更佳认知,不应被这个花招骗了,实在骇人听闻."

Wasendorf与NFA关系密切,曾在一个NFA顾问委员会服务,尽管NFA网站本周稍晚已移除他的名字.

**监管限制**

其他备受瞩目的诈骗案也曾归咎於监督者经验不足,包括马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)长达数十年的庞氏骗局.

美国证券交易委员会(SEC)的监察长2009年认为,SEC审查员之所以被马多夫骗局蒙蔽多年,原因之一就是训练马虎.

NFA前审计员James Bibbings表示,NFA通常聘用刚从校园毕业,才拿到金融或会计学士或更高学位的人员.

目前担任期货交易业者监管和合规性谘询公司Turnkey Trading Partners执行长的Bibbings坦承,所聘用的多数人员都没有太多市场实际经济,但他表示NFA的训练扎实.

"可惜若某个人就是卯起来准备行骗,如百利金融那样,不是总可能立刻抓到."他说."大量的监管或稽核也未必能阻止不诚实."(完)

--编译 程琳/徐文焰/王翔琼/张若琪;审校 戴素萍

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