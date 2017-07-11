美国小型企业乐观情绪6月有所减弱 但仍接近高位

路透7月11日 - 全美独立企业联盟(NFIB)周二公布的报告显示，衡量美国小型企业信心的指标6月有所下降，因企业主表达了对华盛顿政治僵局的沮丧情绪。

该联盟的6月小型企业乐观指数从5月的104.5降至103.6，但仍在10多年最高水平附近。该指数在特朗普去年11月当选美国总统之后大幅走高，并在1月触及2004年12月以来最高水平。

这主要得益于企业主乐观看待特朗普放松监管、减税和基本设施支出等方面的承诺。

但国会方面的阻碍削弱了他们的信心，企业经营者们越来越担心医保改革法案方面的政治内斗，而且税改的前景也充满不确定性。

“由于华盛顿未能兑现上述两项优先改革任务的承诺，小企业信心正在下降，”NFIB的总裁Juanita Duggan称，“这种僵局导致小企业信心下降，最终将会拖累经济。”

预计商业环境好转的小企业减少，企业扩大招聘计划也有所下降，6月份扩大招聘指标下降3个百分点至15%，而5月份则为18%，平2006年以来的最高水平。

此外根据NFIB上周发布、与政府6月非农就业报告存在关联性的就业报告，6月份有招聘意向的小企业主数量减少。表示正在招聘或者试图招聘的小企业主比例为44%，较上月下降了5个百分点。

“就以往标准来看，招聘依然活跃，但6月份有所下降也是不争的事实，”NFIB的首席经济学家Bill Dunkelberg称，“这究竟是下行趋势的起点、抑或是单月短期现象，仍有待观察。”(完)